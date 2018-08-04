Студенты НГТУ бесплатно получат лицензии пилотов

В Новосибирском государственном техническом университете стартовала бесплатная программа по подготовке пилотов, по окончании которой каждый студент вуза может получить «права» на управление самолетом. Цель программы «Соколы НГТУ» — дать студентам опыт работы с летательными аппаратами в небе и на земле, что особенно важно для будущих специалистов в области проектирования и производства летательных аппаратов и систем. Школа пилотов работает в НГТУ с 2011 года.

Уже на занятиях по теории курсанты могут попробовать себя в роли настоящего пилота с помощью установленного на факультете летательных аппаратов специального тренажера, который имитирует полет на самолете. После теоретической подготовки курсанта допускают до практических занятий. Летная подготовка проходит на аэродроме Мочище на самолетах «Аэропракт-22» с квалифицированными пилотами-инструкторами.

В программу обучения входит теоретическая подготовка — 270 часов и практическая летная подготовка — 42 часа, в том числе самостоятельные полеты — 10 часов.

В среднем курс подготовки пилота с получением свидетельства стоит от 300 до 400 тысяч рублей, однако студенты НГТУ проходят обучение бесплатно благодаря поддержке Фонда «Возрождение отечественной авиации».

«В программе может принять участие любой желающий, не только студенты НГТУ. Критерии отбора для обучения: гражданство РФ, желание учиться, успеваемость в Новосибирском государственном техническом университете (для студентов НГТУ), хорошее здоровье. По окончании обучения вручается «Свидетельство пилота» установленного образца, действительное на всей территории РФ. Единственным серьезным ограничением является запрет на ведение коммерческой деятельности», — рассказал о программе пилот аэродрома «Мочище» Владимир Бухарчиков.

В этом году на курсы пилотов подали заявку около 70 студентов НГТУ, они закончат обучение к осени 2019 года.