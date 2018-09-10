Илья Демуцкий поставил два балета в Большом театре

Сегодня, 13:38 \\ Общество

Илья Демуцкий, который является композитором, а также лауреатом «Золотой маски» и Benois de la Danse, поставил два балета в Большом театре. Постановки взяты у Кирилла Серебренникова под названием «Герой нашего времени» и «Нуреев». На сегодняшний день мужчина занимается оперой, которую заказали руководители театра первый раз за 15 лет.

 Композитор дал интервью, в котором сообщил о том, как адаптировать футуристов начала 20 века до сегодняшнего дня. Также Демуцкий поделился задумками новых проектов в Большом театре с Серебренниковым.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в Большом театре кукол состоится Пятый Международный фестиваль «БТК-ФЕСТ:театр актуальных кукол», который состоится с 2 по 6 ноября этого года.

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Автор - Дарья Андросова
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