Пилоты рассказали о запретных темах во время авиаперелетов

Как оказалось, очень часто от пассажиров утаивают информацию, способную учинить переполох на борту. Об этом пишет Daily Mail со слов летчиков.

Сотрудники авиакомпаний отозвались на вопрос в сервисе Quora. Один из пользователей поинтересовался, какую информацию об авиаперелетах пилоты никогда не рассказывают людям в салоне. Одной из запретных тем является турбулентность. Во время авиаперелетов командир корабля спокойно просит пассажиров пристегнуться, не раскрывая возможных последствий. Рон Вагнер призывает людей всегда закреплять ремень безопасности, ведь турбулентность может накрыть самолет весьма неожиданно. Это грозит неприятным путешествием под потолком салона и переломами при падении.

Стив Высоцки признался, что иногда сверху очень тяжело отыскать аэропорт среди множества огней мегаполиса. Но даже если летчики вынуждены кружить в поисках посадочной полосы - они никогда не признаются об этом во избежание паники.

А вот сотрудник Air China рассказал пользователям, что никогда не стоит объявлять о заминировании самолета террористами. По его словам, часть пассажиров может в испуге вскочить со своих кресел. Некоторые люди сочтут себя самыми умными, пытаясь найти и обезвредить взрывное устройство. Не исключено, что на борту найдутся паникеры, которые попытаются сбежать через аварийный выход прямо в воздухе.

Кроме того, пилоты очень часто утаивают информацию о возрасте воздушного судна. Например, не рассказывают, что самолет был построен в 60-х или 70-х годах прошлого века. Как отметил Энди Керр, полет в старом транспорте добавляет поводов для волнения. Рендал Каммингс дополнил, что пилоты также не распространяются о качестве уборки. Зачастую персонал авиакомпании между рейсами проводит быструю очистку за 10-15 минут.