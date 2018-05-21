Виталий Милонов грудью закрыл петербуржцев от гей-фестиваля

Сегодня, 06:46 \\ Общество

24 октября депутат Государственной думы Виталий Милонов в сопровождении шестерых мужчин посетил открытие кинофестиваля ЛГБТ “Бок о бок”. Участники встретили Милонова аплодисментами и криками “позор!”. Депутат встал перед входом и посоветовал, “гражданам извращенцам” разойтись.

В ответ на действия чиновника организаторы фестиваля вызвали полицию. Депутат в свою очередь заявил о захвате заложников. Прибывший на место отряд полиции вывел из здания тех, кто успел войти и начал продолжительную проверку. Показ пришлось отменить. Более 400 человек потеряли свои билеты.

Милонов не впервые посещает знаменитый кинофестиваль. В 2015 он уже срывал его открытие. В 2016 чиновник даже пытался посмотреть фильмы вместе со всеми, но внутрь его не пустили.

Действия депутата повлекли не только материальный ущерб сотням граждан. Ложный вызов полиции означает, что где-то остались без помощи те, кому она действительно требуется.

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Автор - Ульяна Константиновна
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