Виталий Милонов грудью закрыл петербуржцев от гей-фестиваля

24 октября депутат Государственной думы Виталий Милонов в сопровождении шестерых мужчин посетил открытие кинофестиваля ЛГБТ “Бок о бок”. Участники встретили Милонова аплодисментами и криками “позор!”. Депутат встал перед входом и посоветовал, “гражданам извращенцам” разойтись.

В ответ на действия чиновника организаторы фестиваля вызвали полицию. Депутат в свою очередь заявил о захвате заложников. Прибывший на место отряд полиции вывел из здания тех, кто успел войти и начал продолжительную проверку. Показ пришлось отменить. Более 400 человек потеряли свои билеты.

Милонов не впервые посещает знаменитый кинофестиваль. В 2015 он уже срывал его открытие. В 2016 чиновник даже пытался посмотреть фильмы вместе со всеми, но внутрь его не пустили.

Действия депутата повлекли не только материальный ущерб сотням граждан. Ложный вызов полиции означает, что где-то остались без помощи те, кому она действительно требуется.