«Ничего святого»: модель Playboy оголила тело в Соборе Святой Софии в Стамбуле

Сегодня, 16:51 \\ Общество

25-летняя Мариса Папен подняла юбку и обнажилась прямо на глазах у прихожан. До этого модель уже устраивала откровенные фотосессии в Иерусалиме, там она позировала оголенной на фоне Стены Плача.

 Бельгийская модель Мариса Папен прославилась своими провокационными фотосессиями. Девушка отправилась в путешествие и ее маршрут будто бы проложен через мировые святыни. Папен обнажалась на фоне древнего Карнакского храма в Египте, также она показывала оголенное тело возле церкви в Дании и возле нескольких израильских религиозных достопримечательностей.

Мариса Папен также жила с изолированным племенем сурма, из этого недельного путешествия она также привезла серию «обнаженных» фото. После этого, в октябре этого года Папен снялась для обложки португальского Playboy.

 Теперь модель оголила тело в Стамбуле. Там она обнажилась в Соборе Святой Софии. Мариса Папен была одета в черный хиджаб, под которым не было нижнего белья. Модель Playboy подняла юбку, обнажив самые интимные места. Ее фотографировал Джесси Уокер из Австралии. Этот фотограф сопровождал модель во время ее поездки в Турцию.

Модель рассказала, что она и фотограф специально ждали, пока к ним приблизится гид с туристами. Лишь тогда Папен оголила тело прямо у входа в Собор Святой Софии. «Ничего святого», - пишут под ее снимками пользователи Сети и утверждают, что модель пытается прославиться путем провокации. Многие не нравятся снимки Папен, из-за чего они упрекают ее в «кощунстве» и «пиаре на голом теле».

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Автор - Анна Пушкина
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