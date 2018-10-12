Чукотка выбрала имена известных земляков для переименования аэропорта в Анадыре

Жители Чукотки присоединились к проекту «Великие имена России», в рамках которого каждый субъект России может переименовать аэропорт именем выдающегося земляка.

Чукотский край принял участие в проекте «Великие имена России». Жители АО выберут кого-то из 10 известных земляков, чьим именем впоследствии будет назван главный аэропорт края в Анадыре. По словам секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, в Чукотском крае проект «Великие имена России» вызвал огромный интерес. Исходя из этого, было принято решение добавить Анадырь к городам-конкурсантам.

В качестве основных знаменитостей Чукотки выбрали лучшего оленевода Ивана Аренто, летчика Великой отечественной Тимофея Елкова, космонавта Павла Виноградова, сказочника Юрия Рытхэу, художника Михаила Вуквола, писателя Юрия Анко, геолога Николая Чемоданова, поэтессу Антонину Кымытваль, океанолога Николая Евгенова и, конечно же, геолога и писателя Олега Куваева, который не родился на Чукотке, но проработал тут большую часть жизни. Его перу принадлежит известный роман о Чукотке «Территория». Голосование в проекте продлится до 30 ноября.