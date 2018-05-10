Коммунальные службы Омска подготавливаются к борьбе со снегом

Сегодня, 16:14 \\ Общество

В Омске завершается подготовка дорожных рабочих и техники к уборке снега.

Зима не застанет омичей врасплох. Управление дорожного хозяйства города фактически закончило все приготовления к снегопаду. В мэрии Омска сообщили, что на расчистку дорог будут выделены 300 специализированных машин, а для поддержания порядка на ступеньках подземных переходов и остановках общественного транспорта, будут наняты дополнительно 200 сотрудников.

Посыпать обледенелые дороги коммунальщики Омска планируют не только песочно-соляными смесями, но и новыми препаратами, закупка которых запланирована до конца года. Новые реагенты будут использоваться с февраля 2019 года. В управлении дорожного хозяйства сообщили, что на данный момент в гараже стоят в полной готовности 180 грузовых машин, плужно-щеточная техника и погрузчики.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока местные жители не знают, что делать с пойманным животным. Некоторые пользователи усомнились, что животное...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

В Ростове появился светофор-анархист

 Необычный светофор появился сегодня в Ростове в районе СИиТО. Автомобилисты с утра 22...

Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после...

В Ростове бойцовский пес, гуляющий с человеческой ногой в зубах, ужаснул горожан

 Жители Ростова стали свидетелями страшного зрелища. Пес по кличке "Адик" разгуливает по...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ