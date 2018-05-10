Коммунальные службы Омска подготавливаются к борьбе со снегом

В Омске завершается подготовка дорожных рабочих и техники к уборке снега.

Зима не застанет омичей врасплох. Управление дорожного хозяйства города фактически закончило все приготовления к снегопаду. В мэрии Омска сообщили, что на расчистку дорог будут выделены 300 специализированных машин, а для поддержания порядка на ступеньках подземных переходов и остановках общественного транспорта, будут наняты дополнительно 200 сотрудников.

Посыпать обледенелые дороги коммунальщики Омска планируют не только песочно-соляными смесями, но и новыми препаратами, закупка которых запланирована до конца года. Новые реагенты будут использоваться с февраля 2019 года. В управлении дорожного хозяйства сообщили, что на данный момент в гараже стоят в полной готовности 180 грузовых машин, плужно-щеточная техника и погрузчики.