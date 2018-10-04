Сургут начинает становиться свалкой из мусора

Местные жители крупнейшего города в Сибири находятся в безвыходном положении.

Сообщается, что Сургут начинает становиться свалкой из бытовых отходов. Известно, что сотрудники коммунальных служб практически неделю не вывозят мусор из баков. Население обратилось с возмущением в ведомство, на что им спокойно ответили - несмотря на то, что пострадавшие исправно платят, машина просто не пришла.

Жильцы намерены стучаться в дверь управляющей компании. Там же сказали, что проблема наблюдается со стороны подрядчика. Также отмечается, что у перевозчика были сломаны два транспортных средства для вывоза отходов и этот вопрос сейчас решается, чтобы стихийная свалка прекратила свое существование.

Эта проблема касается не только одного из новостроев, но и ещё нескольких домов, которые обслуживают недобросовестные управляющие компании.