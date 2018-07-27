Девушка из Великобритании решила сшить себе свадебное платье из волос покойной матери

61-летняя женщина, проживающая в городе Бристоле, Великобритания, решила выйти замуж. Но свою свадьбу она захотела сделать по-настоящему запоминающейся: сшить платье из волос умершей матери.

Невеста опубликовала объявление, где указала, что разыскивает портного, который согласился бы выполнить не совсем традиционный заказ. Женщина хочет, чтобы ей сшили свадебное платье, где будут присутствовать элементы из волос ее покойной матери. Невеста рассказала, что собирала их с 2014 года.

Более того, 61-летняя британка хочет именно воссоздать то одеяние, в котором выходила замуж ее мать в 1953 году. Женщина поделилась, что мама умерла совсем недавно, а ей хотелось бы сделать что-то в память о ней. Она полагает, что именно свадебное платье подходит для этого лучше всего. Женщина даже нарисовала эскиз с подробным описанием, где должны располагаться необычные украшения. Рисунок она приложила к размещенному объявлению.

Невеста отметила, что начала собирать волосы покойной после того, как узнала, что та заболела серьезным недугом. Примечательно, что британка даже не предполагала, как можно использовать собранные волосы, но сейчас уверена, что нашла лучшее применение. Женщина хочет, чтобы волосы будут украшать рукава, воротник, пояс и нижнюю отделку. Она указала в объявлении, что готова отдать за работу 15 тысяч фунтов стерлингов или 13 миллионов рублей. Срок изготовления август 2019 года. Это годовщина смерти ее матери.