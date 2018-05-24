Сергей Собянин отметил выдающиеся успехи системы образования Москвы за 8 лет

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин разместил инфографику, показывающую результаты работы московской системы образования за последние восемь лет. Столичный градоначальник отметил, что с учетом глобальности решенных задач, темпы реформ в системе образования Москвы были максимальными.

По инфографике видно, что по сравнению с 2010 годом, показатели работы московской системы образования в 2018 году отличаются в разы. Так, в 2010 году доля московских учащихся – победителей Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) – составляла 24%. В 2018 году этот показатель вырос до 51%. В 2010 году призеров и победителей олимпиады готовили 74 столичных учебных заведения. В 2018 году – 227 школ. В Топ-500 российских школ в 2010 году было 83 школы, в 2018 – 156 заведений.

«Каждая цифра этого графика – результат огромного труда миллионов москвичей, занятых в системе образования. Если кто-то полагает, что подобные результаты достигаются просто так – он глубоко заблуждается. Скатиться с горы легко. А вот чтобы покорить вершину, нужны беспрерывные усилия на грани человеческих возможностей», – отметил Собянин.



