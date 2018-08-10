В Екатеринбурге физрук поставил двойку школьнику, не посмотревшему "Движение вверх"

Сегодня, 14:39 \\ Общество

Мальчик не смог выполнить требование учителя из-за отсутствия компьютера. Об этом на Facebook сообщил его отец.

 По словам жителя Екатеринбурга, физрук задал ученикам школы №53 посмотреть фильм "Движение вверх" и и письменно рассказать о задействованных в сюжете методах спортивной мотивации в самостоятельной работе. Мужчина иронизирует: по заданию школьникам необходимо понять процесс становления чемпионом по мотивам картины.

Семья автора бедная и неполная - ребенка воспитывают без мамы. К тому же, парень не смог договориться с товарищами, чтобы посмотреть фильм вместе. За невыполненное задание учитель физкультуры поставил мальчику двойку, не вняв его объяснениям. "Ну, надо было найти выход," - заявил физрук в ответ.

Директор учебного завдения Марина Власова объяснила происшествие недоразумением по неопытности преподавателя, который работает с детьми лишь второй год. По её словам, плохую оценку мальчика отменили. Марина Власова добавила, что задание с фильмом "Движение вверх" было дополнительным. В качестве основного попросили сделать короткий доклад о баскетболистах, чего парень тоже не сделал.

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Автор - Александр Лубяной
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