В Екатеринбурге физрук поставил двойку школьнику, не посмотревшему "Движение вверх"

Мальчик не смог выполнить требование учителя из-за отсутствия компьютера. Об этом на Facebook сообщил его отец.

По словам жителя Екатеринбурга, физрук задал ученикам школы №53 посмотреть фильм "Движение вверх" и и письменно рассказать о задействованных в сюжете методах спортивной мотивации в самостоятельной работе. Мужчина иронизирует: по заданию школьникам необходимо понять процесс становления чемпионом по мотивам картины.

Семья автора бедная и неполная - ребенка воспитывают без мамы. К тому же, парень не смог договориться с товарищами, чтобы посмотреть фильм вместе. За невыполненное задание учитель физкультуры поставил мальчику двойку, не вняв его объяснениям. "Ну, надо было найти выход," - заявил физрук в ответ.

Директор учебного завдения Марина Власова объяснила происшествие недоразумением по неопытности преподавателя, который работает с детьми лишь второй год. По её словам, плохую оценку мальчика отменили. Марина Власова добавила, что задание с фильмом "Движение вверх" было дополнительным. В качестве основного попросили сделать короткий доклад о баскетболистах, чего парень тоже не сделал.