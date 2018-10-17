В РПЦ призвали ограничить анонимность в интернете

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на IV международном форуме "Религия и мир" заявил, что трагедия, произошедшая в Керчи, должна побудить власть к активным действиям относительно анонимности в интернете.

Митрополит уверен, что необходимо «поставить законодательный заслон» анонимности в виртуальном пространстве. По его мнению, это адекватная и необходимая мера на произошедшее в керченском колледже. Глава Татарстанской митрополии подчеркнул, что не пытается тормозить демократию и развитие гражданского общество, отмечая, что преследует только одну цель: чтобы общество не превратилось в неуправляемую массу, которой «все-таки кто-то где-то управляет, и не уничтожили друг друга».

Архиерей уверен, что проблема керченского стрелка, на его взгляд, заключается не только в нравственном падении, но и во многом в том беспределе, который происходит в виртуальном пространстве и никак не контролируется. Представитель РПЦ указал, что, учитывая это, властям необходимо задуматься, как оградить юное поколение от беды, которая может подстерегать их в интернете. Поэтому он полагает, что анонимность в электронном пространстве нужно ограничить.

Президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев также отметил негативное влияние социальных сетей на человечество, а особенно, на молодых его представителей, сознание которых еще недостаточно окрепло, чтобы противостоять отрицательному воздействию.