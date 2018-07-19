МЧС предлагает взыскивать с рыбаков затраты на их спасение

Новость о спасённых с льдины рыбаках давно стала неотъемлемой частью русской весны. Раз за разом люди выходят на тонкий лёд, рискуя жизнью, здоровьем и имуществом.Журналисты дальневосточных изданий подсчитали, что спасение каждого рыбака обходится казне в среднем от 5 до 20 тысяч рублей. Компенсировать эти расходы некому.

Та же мысль пришла в головы спасателей ленинградской области. Спасение одного человека здесь обходится местному бюджету в сумму около 410 тысяч рублей. Год за годом на оторвавшихся льдинах оказываются сотни людей. Несколько лет назад МЧС разместило в СМИ предупреждение о грядущих штрафах за нарушение запрета. Но люди продолжают выходить на тонкий лёд. Спасатели не имеют права штрафовать рыбаков, им остаётся только призывать людей к благоразумию.

Идея пока не дошла до стадии законопроекта.