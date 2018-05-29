Жители Ингушетии жалуются РКН на отсутствие мобильного интернета во время митингов

Вследствие нестабильной ситуации на территории одной из российских республик местные жители жалуются на качество работы телекоммуникаций.

Так, население Ингушетии жалуется Роскомнадзору на неработающий интернет во время митингов. Согласно заявлению адвоката Хусена Даурбекова, на данный момент имеется порядка четырёхсот обращений, однако в ведомство отправлено пока всего лишь порядка тридцати. Это связано с тем, что каждую жалобу необходимо готовить в индивидуальном порядке.

Также он отмечает, что заявления в РКН подаются от абонентов мобильных операторов МТС. Мегафон и Билайн, в которых указывается полное отключение мобильного интернета в течение двух недель. Пользователи требуют их привлечения к административной ответственности по факту нарушения лицензионных требований. Сами компании пока не прокомментировали ситуацию.