Жители Ингушетии жалуются РКН на отсутствие мобильного интернета во время митингов

Сегодня, 11:28 \\ Общество

Вследствие нестабильной ситуации на территории одной из российских республик местные жители жалуются на качество работы телекоммуникаций.

Так, население Ингушетии жалуется Роскомнадзору на неработающий интернет во время митингов. Согласно заявлению адвоката Хусена Даурбекова, на данный момент имеется порядка четырёхсот обращений, однако в ведомство отправлено пока всего лишь порядка тридцати. Это связано с тем, что каждую жалобу необходимо готовить в индивидуальном порядке.

Также он отмечает, что заявления в РКН подаются от абонентов мобильных операторов МТС. Мегафон и Билайн, в которых указывается полное отключение мобильного интернета в течение двух недель. Пользователи требуют их привлечения к административной ответственности по факту нарушения лицензионных требований. Сами компании пока не прокомментировали ситуацию.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока местные жители не знают, что делать с пойманным животным. Некоторые пользователи усомнились, что животное...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

В Ростове появился светофор-анархист

 Необычный светофор появился сегодня в Ростове в районе СИиТО. Автомобилисты с утра 22...

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова...

В Сызрани водитель автобуса вытолкнул пенсионерку, чуть её не задавив

Стало известно об инциденте, связано с пожилой пассажиркой общественного транспорта.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ