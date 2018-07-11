Московская шаурма готовится с нарушениями – Роспотребнадзор

Сегодня, 11:14 \\ Общество

Сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по столичным точкам продажи шаурмы.

Роспотребнадзор устроил проверку московских точек, где изготавливают и продают шаурму. Специалисты сообщили, что такое решение было вызвано массовыми жалобами жителей на отравление данным продуктом. Всего комиссия исследовала 251 точку общепита, начиная с лета текущего года. Результаты оказались удручающими. Из всех проверенных предпринимателей не оказалось ни одного, кто отвечал бы стандартам качества. Среди основных проблем называются: нарушение товарного соседства, отсутствие сертификатов на продукцию, превышение допустимых сроков хранения готовой шаурмы и поставка сырья от неизвестных поставщиков.

В Роспотребнадзоре обратили внимание и на нарушение санитарных норм рабочего помещения. Везде грязно и трудно вымыть пол из-за захламленности помещения. Работники часто готовят без спецодежды и головных уборов. В 54% проверенных изделий обнаружены вредоносные микробы и бактерии, в том числе и стафилококк. В результате рейда, сотрудники Роспотребнадзора оштрафовали предпринимателей на общую сумму 6 миллионов рублей и ликвидировали 1600 килограмм сырья для изготовления шаурмы.

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Автор - Антон Словацкий
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