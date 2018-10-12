В Москве утвердили план мероприятий на «Ночь искусств 2018» 4 ноября

Сегодня, 10:55 \\ Общество

На ежегодную московскую культурную акцию «Ночь искусств» приглашены участники программы «Голос 60+».

В Москве 4 ноября пройдет шестая акция «Ночь искусств 2018». В этом году организаторы выбрали тему самоопределения человека в зависимости от возраста, чтобы понять, что нравится 25-летним и 75-летним людям, какие у них есть общие точки соприкосновения с культурой. Во время проведения «Ночи искусства» для всех желающих будут бесплатно работать культурные центры, библиотеки, музеи. Главные мероприятия пройдут на Киевском и Рижском вокзале. Столичный планетарий так же порадует посетителей специальной программой. Вход везде будет свободным, но на некоторых площадках нужно записаться заблаговременно.

Для гостей акции «Ночь искусств 2018» подготовлено множество музыкальных сюрпризов. Ожидаются выступления некоторых участников проекта «Голос 60+», который недавно завершился на телевидении. В парке «Зарядье» можно будет познакомиться с мастерами хорового исполнения. Полную афишу мероприятий можно посмотреть на портале Москвы.

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Автор - Антон Словацкий
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