Скончался "Человек-радиоприемник" Юрий Григорьев

Сегодня, 10:54 \\ Общество

Известному советскому юмористу был 81 год. Об этом на своей странице в Facebook объявил коллега покойного - Сергей Дроботенко.

 Прозвище "Человек-радиоприемник" Юрий Григорьев получил за талант имитировать различные звуки. Эту способность он использовал в юмористических монологах и выступлениях. Сергей Дроботенко отметил, что именно с одноименным номером юморист прославился по всему миру. Теперь заслуженный артист скончался, чем доставил коллегам большое огорчение.

Сергей Дроботенко поблагодарил Юрия Григорьева за помощь, оказанную после переезда в Москву. По его словам, ныне покойный приглашал молодых юмористов на свою передачу "Ах, анекдот, анекдот" и постоянно добивался для них гонораров за участие. Получалось это далеко не всегда из-за упрямства руководителей. Сергей Дроботенко подчеркнул, что Юрия Григорьев дарил радость всем своим зрителям и знакомым.

Артист начал свою карьеру в 1953 году. Успел даже сыграть в кино. Накануне смерти он появлялся на сцене очень редко. Ходили слухи о серьезной болезни, однако сам Юрий Григорьев и его близкое окружение на эту тему не распространялись.

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Автор - Александр Лубяной
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