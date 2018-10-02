В Ростове бойцовский пес, гуляющий с человеческой ногой в зубах, ужаснул горожан

Жители Ростова стали свидетелями страшного зрелища. Пес по кличке "Адик" разгуливает по улицам города, неся в зубах человеческую ногу. Оказалось, что хозяин решил купить своему питомцу новую игрушку в преддверии Хэллоуина.

Владелец пса решил сделать своему домашнему любимцу необычный подарок. Игрушка, купленная в магазине приколов, выполнена в виде отрубленной человеческой ноги. Именно с ней хозяин вывел собаку на улицу. Горожане, ставшие свидетелями прогулки бойцовского пса, пришли в ужас.

Красочные снимки животного вместе со своей игрушкой появились накануне 23 октября в социальной сети Instagram. Очевидцы рассказали, что им неприятно ежедневно наблюдать, как пес с удовольствием ложиться на газон и грызет человеческую ногу. По словам жителей окрестных домов, даже понимание того, что это всего лишь игрушка, не успокаивает.

Фотографии, попавшие в интернет, вызвали бурное обсуждение. Некоторые отнеслись крайне негативно к выбору игрушек. А хозяин не боится однажды проснуться без ноги?» - комментируют пользователи. «Такого вечером встретишь и коньки от страха отбросишь», - делятся впечатлениями горожане. Нашлись и те, кто отреагировал с юмором. Ростовчане отметили, что в случае утери «конечности», хозяину придется отдать Адику свою собственную ногу.