В РФ умножат сумму штрафа за продажу табака детям на 10

В Министерстве здравоохранения согласились с необходимостью поднять штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним гражданам.

Инициатива депутатов Ленинградского законодательного собрания об увеличении штрафных санкций за торговлю табачными изделиями с малолетними гражданами Российской Федерации в 10 раз, понравилась Минздраву. На сегодняшний день сумма штрафов за такое нарушения составляет 5 тыс. рублей для физического, и 50 тыс. для юридического лица. В Минздраве предполагают, что такие взыскания не сильно влияют на ситуацию.

Сотрудники Министерства здравоохранения предоставили данные о проблеме с употреблением табака среди несовершеннолетних. Оказалось, что только 10% курильщиков начинали употреблять табак при достижении 18 лет. «Если штрафы увеличатся до 50 тыс. рублей для физических, и 500 тыс. рублей для юридических лиц, продажи сигарет малолетним россиянам сократятся, но все равно не исчезнут», - считают в ведомстве.