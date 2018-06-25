Тюменский омбудсмен призвал проверить возрастные ограничения для концертов Face и ЛСП

Сегодня, 08:36 \\ Общество

В одном из российских городов был объявлен бой популярным современным исполнителям.

Сообщается, что в Тюмени уполномоченный по правам ребёнка Андрей Степанов заинтересовался рэп-исполнителями T-Fest, Face и ЛСП, а также творчеством коллективов "Порнофильмы" и "Райдо". Местный омбудсмен обратился к правоохранительным органам для того, чтобы они проверили, соблюдаются ли возрастные ограничения для посетителей концертов.

Также противниками выступлений данных артистов стали представители родительского комитета, изучив данные об исполнителях и их репертуар. Они отметили, что композиции наполнены ненормативной лексикой и пренебрежение жизненными ценностями, а также призвали не посещать их выступления.

Наибольшее внимание было привлечено к рэперу Face, на концерт к которому не пустили несовершеннолетних несмотря на то, что на афише имелась отметка "16+". В концертном зале "Байконур" отметили, что афиши всех мероприятий с нецензурной речью маркируются знаком "18+".

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Автор - Татьяна Сазонова
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