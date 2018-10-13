Мединский отказался читать сценарий комедии о блокадном Ленинграде

Сегодня, 13:39 \\ Общество

Мединский отказался читать сценарий комедии о блокадном Ленинграде. Своё решение он прокомментировал словами Чацкого: “Я глупостей не чтец, тем более подобных”. По его словам, решение о праве на прокат фильма примет минкульт.

Режиссёр Андрей Красовский подчеркнул, что фильм – не комедия о блокаде, а рассказ о жизни избранной части общества, сохранившей свои привилегии даже в условиях осады.

Мединский известен своим отношением к истории и современной культуре.Министр неоднократно заявлял, что история должна давать оценки фактов, исходя из национальных интересов государства. Не менее известно его утверждение, что “идеи и мифы – это тоже факты”.

Ранее он отказал в прокате комедии Армандо Ианнучи “Смерть Сталина”. Чиновник назвал фильм насмешкой и оскорблением чувств россиян.

Напомним, 13 октября Андрей Красовский, режиссёр “Коллектора”, начал сбор средств на ресурсе краудфандинга planeta.ru. Фильм анонсирован на 2019 год.

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Автор - Ульяна Константиновна
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