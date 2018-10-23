Проекту «МЭШ» исполнилось два года

Во вторник, 23 октября исполнилось два года с момента начала реализации образовательного проекта «Московская электронная школа», о чем напомнил в своем Twitter столичный градоначальник Сергей Собянин. За это время к «МЭШ» присоединились все школы мегаполиса, что способствует созданию единой высокотехнологичной образовательной среды. Об этом пишет РИА ФАН.

По словам первого лица столичного Депобразования Исаака Калины, проект «МЭШ» за время своей реализации продемонстрировал высокую эффективность. 1360 школ мегаполиса оснащены электронными панелями, в них работают более 45000 точек доступа к Wi-Fi. Преподавательский корпус может использовать «МЭШ» для создания уникальных сценариев уроков и применения наработок коллег. Родители же могут запускать сервис «Электронный дневник» для того, чтобы следить за оценками детей.







