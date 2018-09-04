В Госдуме создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами возрастной маркировки

Данное решение было принято, так как по словам председателя комитета Елены Ямпольской ситуация с цензом доведена до абсурда.

В Госдуме приняли решение создать специализированную рабочую группу, которая будет заниматься совершенствованием законов, которые будут регулировать возрастную цензуру по отношению к кино и литературе.

Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская высказала свое мнение о том, что на данный момент ситуация с цензурой доведена до катастрофического уровня, проще говоря, до абсурда. Данная ситуация показывает, что сейчас напрочь пропало уважение к искусству.

Также Ямпольская искренне надеется, что утвержденная группа сможет предложить достойные решения данного вопроса, которые получится написать довольно быстро. Тогда решения вопросов маркировки произведений будут озвучены на заседании комитета.

Как стало известно, состав “маркировочной” группы уже утвержден, и он примет участие в заседании, которое пройдет 23 октября.