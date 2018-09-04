В Госдуме создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами возрастной маркировки

Сегодня, 20:31 \\ Общество

Данное решение было принято, так как по словам председателя комитета Елены Ямпольской ситуация с цензом доведена до абсурда. 

 В Госдуме приняли решение создать специализированную рабочую группу, которая будет заниматься совершенствованием законов, которые будут регулировать возрастную цензуру по отношению к кино и литературе. 

Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская высказала свое мнение о том, что на данный момент ситуация с цензурой доведена до катастрофического уровня, проще говоря, до абсурда. Данная ситуация показывает, что сейчас напрочь пропало уважение к искусству. 

Также Ямпольская искренне надеется, что утвержденная группа сможет предложить достойные решения данного вопроса, которые получится написать довольно быстро. Тогда решения вопросов маркировки произведений будут озвучены на заседании комитета. 

Как стало известно, состав “маркировочной” группы уже утвержден, и он примет участие в заседании, которое пройдет 23 октября.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока местные жители не знают, что делать с пойманным животным. Некоторые пользователи усомнились, что животное...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Секс-кукла заинтересовала больше половины пользователей Tinder

 Джимми Мехил, который является режиссером из Америки, решил провести эксперимент из-за...

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова...

В Ростове появился светофор-анархист

 Необычный светофор появился сегодня в Ростове в районе СИиТО. Автомобилисты с утра 22...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ