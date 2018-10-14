В Ростовской области будут официально выращивать опийный мак

Сегодня, 15:17 \\ Общество

Как стало известно, данные поля будут способствовать производству опия внутри страны. 

 Недавно власти внесли поправку о выращивании растений, которые содержат психотропные вещества. Так, согласно данной поправке, которая говорит о том, что есть определенное количество лекарств, в состав которого входит опий. В данный момент вещество импортируется из других стран. Тогда было принято решение о частичной легализации выращивания опийного мака.  

Так, в рамках данной поправки, будет создаваться производство опия в рамках импортозамещения. 

После долгих переговоров власти пришли к мнению, что наиболее подходящими условиями для выращивания растений являются Ростовская область и Краснодарский край. 

Тем самым, теперь на территории Ростовской области поля, на которых официально будет выращиваться данный мак. 

Как стало известно, плантации будут тщательно и круглосуточно охраняться сотрудниками Росгвардии.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока местные жители не знают, что делать с пойманным животным. Некоторые пользователи усомнились, что животное...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Секс-кукла заинтересовала больше половины пользователей Tinder

 Джимми Мехил, который является режиссером из Америки, решил провести эксперимент из-за...

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова...

В Ростове появился светофор-анархист

 Необычный светофор появился сегодня в Ростове в районе СИиТО. Автомобилисты с утра 22...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ