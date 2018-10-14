В Ростовской области будут официально выращивать опийный мак

Как стало известно, данные поля будут способствовать производству опия внутри страны.

Недавно власти внесли поправку о выращивании растений, которые содержат психотропные вещества. Так, согласно данной поправке, которая говорит о том, что есть определенное количество лекарств, в состав которого входит опий. В данный момент вещество импортируется из других стран. Тогда было принято решение о частичной легализации выращивания опийного мака.

Так, в рамках данной поправки, будет создаваться производство опия в рамках импортозамещения.

После долгих переговоров власти пришли к мнению, что наиболее подходящими условиями для выращивания растений являются Ростовская область и Краснодарский край.

Тем самым, теперь на территории Ростовской области поля, на которых официально будет выращиваться данный мак.

Как стало известно, плантации будут тщательно и круглосуточно охраняться сотрудниками Росгвардии.