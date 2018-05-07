"Азов-Сити" будет ликвидирован в канун Нового года

«Азов-Сити» - это первая в стране игровая зона, которая находится в Краснодарском крае. Она имеет огромную популярность среди игроков в мире азарта. Здесь отдыхает миллионное количество посетителей. Кроме казино, тут также имеются SPA-салоны, гостиницы и другие места, где каждый имеет возможность хорошо провести время. Однако сегодня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации игрового центра.

На официальном портале Государственной системы правовой информации была опубликована информация о том, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором указано ликвидировать игровой центр, созданный в Краснодарском крае. Ликвидацию было назначено на 31 декабря текущего года.

«Азов-Сити» стала первой игровой зоной в Российской Федерации, открытие которой состоялось летом 2009 года. В планах создателей идеи было развитие курорта на участке побережья Азовского моря. В 2014 году создали другую игорную зону в Красной Поляне. После Олимпиады в том месте появились гостиницы, а также другие туристические места, которые помогли достичь местной инфраструктуре мирового уровня. Из-за того, что в регионе существовало две игровые зоны, «Азов-Сити» было спланировано ликвидировать с 2019 года. Ранее поступала информация о том, что власти Щербиновского района обращались в Законодательное собрание Краснодарского края. Они требовали изменений в законе об игорных зонах ради сохранения «Азов-Сити». Ведь именно она на данный момент - один из главных налогоплательщиков района.

По словам Максима Смоленцева, одного из инвесторов, за годы работы этот игровой центр посетило более миллиона человек. За этот год число посетителей «Азов-Сити» может вырасти до четырехсот тысяч человек. Создание новой игровой зоны в Красной поляне не будет влиять на посещаемость «Азов-Сити» из-за разной аудитории.

Он также отметил, что проект по расширению игровой зоны развивается. За это время они построили отели, SPA-центры и новый зал казино. В общей сложности они вложили в строительство данного игрового центра более шести миллиардов рублей. Актуальность и популярность этого центра положительным образом сказывается на прибыли по итогам 2018 года.