К 145-летию Рахманинова выпустят полную антологию его творчества

Студия звукозаписи «Мелодия» подготовила коллекцию всех композиций известного пианиста Сергея Рахманинова.

Самая крупнейшая антология творчества Сергея Рахманинова, состоящая из 33-х дисков, вышла под лейблом «Мелодия». Коллекция композиций приурочена к 145-летию со дня рождения выдающегося музыканта. Поклонники его творчества смогут насладиться, как привычными и всеми известными записями, так и редчайшими архивными экземплярами.

Помимо авторских записей композитора, а так же интерпретаций от других известных музыкантов, в антологию войдет и редкая пластинка с неизданными композициями. «Это собрание является уникальным. В него вошли известные и неизвестные ранее записи Березовского, Крайнева, Соколова. Первую сонату, которую мы не смогли найти, записали заново на оригинальных инструментах Рахманинова в его доме», - рассказал руководитель компании «Мелодия» Андрей Кричевский на пресс-конференции.