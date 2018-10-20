В Совфеде хотят повысить возраст для продажи оружия

Сегодня, 14:32 \\ Общество

После трагедии, которая произошла в Керчи, в правительстве Российской Федерации планируют ужесточить законодательство.

Так, в Совфеде хотят повысить возраст для покупки оружия до 21 года. На данный момент граждане страны имеют возможность приобретения охотничьего или гладкоствольного длинноствольного орудия самообороны.

Сенатор ведомства Ольга Ковитиди также предложила регуляцию данного вопроса по каждому региону индивидуально. Согласно её заявлению, в России есть населённые пункты, где имеется высокая культура владения оружием и распространена охотничья деятельность, поэтому молодой человек в 18 лет уже может приносить доход в семью именно таким образом.

Кроме того, по её мнению необходимо наладить более плотное сотрудничество с медицинскими учреждениями, чтобы справки для получения лицензии на оружие не выдавались формально.

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Автор - Татьяна Сазонова
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