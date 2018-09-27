В Северном море тюлень заставил британского дайвера подарить ему обнимашки

Сегодня, 13:17 \\ Общество

Британский дайвер Бен Бёрвилл выложил в сеть видеоролик, который мужчина снял при погружении в Северном море в районе архипелага Фарн. На записи запечатлено, как дайвер подружился с тюленем, который обожает обниматься.

На кадрах видно, что тюлень подплыл к мужчине, обхватил его ластами, крепко при этом прижимаясь к дайверу, который, в свою очередь, чешет животному спину. После продолжительных обнимашек, которые подарил морской житель аквалангисту, животное принялось хватать зубами верхнюю часть маски мужчины, которая располагается на его голове. Сам аквалангист отмечает, что тюлень таким образом решил проверить, крепко ли сидит на нем подводная экипировка. Судя по реакции мужчины, ему не в первый раз приходится сталкиваться с таким дружелюбным поведением морских обитателей, в частности, тюленей. Он опубликовал ролик на популярном видео-хостинге YouTube.

Интересно, что тюлени действительно очень дружелюбны. Они могут не только заставить с ними обниматься, но и вообще ищут близкого человеческого контакта. Напомним, ранее сообщалось, что в Южном Корнулолле тюлень попытался забраться в байдарку к находившимся там путешественникам, которые прогуливались по воде.

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Автор - Евгения Чернобаб
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