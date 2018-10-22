Топ-менеджер Uber уволился после обвинений в домогательствах

Сегодня, 13:13 \\ Общество

Топ-менеджер отдела корпоративного развития Uber Кэмерон Петчер был обвинен после того, как выяснилось, что тот домогался к коллегам. 

 Петчер провел в компании более четырех лет. При этом, представитель компании поблагодарил его за все время честной и добросовестной работы. 

Но несмотря на это, решение об увольнении было принято окончательно и вступило в силу. 

Как стало известно, причиной увольнения стали домогательства к женщине с стороны менеджера. Это стало известно благодаря одной из сотрудниц компании, которая провела собственное расследование. Так и выяснилось, что Кэмерон позволял себе отпускать крайне пренебрежительные комментарии в сторону женщин. Помимо этого, выяснилось, что экс-менеджер состоял в отношениях с другой сотрудницей. А это категорически пресекается в компании, так как противоречит ее политике. 

На данный момент Петчера на его должности заменит Нелсон Чаи. 

После всего произошедшего Кэмерон говорит, что очень сожалеет о содеянном и гордится сотрудниками компании. 

Напоминаем, что ранее компания заявляла, что занимается разработкой проекта, согласно которому специально обученные дроны будут заниматься доставкой еды.

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Автор - Тереза Кёльн
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