Топ-менеджер Uber уволился после обвинений в домогательствах

Топ-менеджер отдела корпоративного развития Uber Кэмерон Петчер был обвинен после того, как выяснилось, что тот домогался к коллегам.

Петчер провел в компании более четырех лет. При этом, представитель компании поблагодарил его за все время честной и добросовестной работы.

Но несмотря на это, решение об увольнении было принято окончательно и вступило в силу.

Как стало известно, причиной увольнения стали домогательства к женщине с стороны менеджера. Это стало известно благодаря одной из сотрудниц компании, которая провела собственное расследование. Так и выяснилось, что Кэмерон позволял себе отпускать крайне пренебрежительные комментарии в сторону женщин. Помимо этого, выяснилось, что экс-менеджер состоял в отношениях с другой сотрудницей. А это категорически пресекается в компании, так как противоречит ее политике.

На данный момент Петчера на его должности заменит Нелсон Чаи.

После всего произошедшего Кэмерон говорит, что очень сожалеет о содеянном и гордится сотрудниками компании.

Напоминаем, что ранее компания заявляла, что занимается разработкой проекта, согласно которому специально обученные дроны будут заниматься доставкой еды.