«Чиновник, хватит издеваться над людьми»: Мария Кожевникова выступила в защиту воспитателей детсадов России

Бывшая депутат Государственной думы выступила со своим ответом на видеообращение воспитательницы одного из челябинских детских садов.

Недавно в Сети было опубликовано видео, в котором женщина – воспитательница одного из государственных детских садов Челябинска, обратилась к депутатам местного округа с прошением повышения комфорта и обеспечением безопасностью детей и работников учреждений. Со слов воспитательницы, детские сады испытывают недостаток в персонале: охранниках, поварах, уборщицах, поэтому директорам нередко приходится исполнять обязанности по нескольким позициям. Хотя дополнительную оплату от государства за переработку сотрудников им никто не выплачивает. Многие россияне подтвердили, что такая ситуация повторяется не только в челябинских детсадах, но и в детсадах других регионах страны. Конечно, есть и полностью обеспеченные дошкольные заведения, но таких крайне мало и мест для детей там всегда не хватает. Мария Кожевникова выступила в защиту воспитателей детсадов России, и, хотя, она больше не носит депутатский значок, женщина по-прежнему сохраняет свою активную гражданскую позицию.

На своей странице в социальной сети женщина выставила пост с отметкой «чиновник, хватит издеваться над людьми», в котором обратилась к Борису Дубровскому. Посоветовав губернатору Челябинской области отправить депутатов на службу в сферу образования, она предположила, что таким образом можно решить проблему нехватки персонала. Также актриса уточнила, что не стоит пытаться повлиять на граждан, которые не боятся открыто говорить о проблемах в государстве. Также свою позицию Кожевникова озвучила и Министерству образования Российской Федерации. Актриса заявила, что не может сама никак повлиять на ситуацию, так как у неё нет подходящих знакомых. Что мешало Марии заниматься этими вопросами будучи действующим депутатом, она так и не ответила.