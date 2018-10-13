Президент РФ поздравил балерину Лопаткину с 45-летием

На сайте президента России опубликовано поздравление балерины Ульяны Лопаткиной с юбилеем.

Владимир Путин поздравил известную российскую балерину Ульяну Лопатки с юбилеем. Звезда мирового балета празднует сегодня свое 45-летие. На официальном портале Кремля появилась поздравительная телеграмма, в которой президент Российской Федерации восхищается талантом артистки и благодарит её за приумножение известности русского балета.

Владимир Путин отметил, что Ульяну Лопаткину по праву называют яркой звездой в мире современной хореографии. «Вы являетесь обладательницей щедрого таланта и самобытности, которые совместно с Вашим мастерством смогли покорить множество самых престижных сцен планеты», - выразил свое восхищение талантом балерины глава государства.

Ульяна Лопаткина появилась на свет в городе Керчь. С детства занималась танцами, а в 1991 году стала выпускницей Академии русского балета Вагановой. Работала в Мариинском театре, где в 1995 году стала примой труппы. В прошлом году Ульяна Лопаткина объявила поклонникам о завершении карьеры.