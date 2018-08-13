В Южной Африке могут убить две тысячи бегемотов из-за слишком мелкой реки

Министра туризма Замбии Чарльз Банду рассказал, что власти намерены истребить около двух тысяч бегемотов, поскольку, по их мнению, популяция этих животных слишком многочисленна для той территории, где они проживают.

В Южной Африке возобновили политику контроля за численностью бегемотов. Согласно предполагаемому плану, в Замбии намереваются уничтожить огромное количество представителей этих животных. По словам властей, это решение они вынуждены были принять вследствие слишком мелкой реки, где обитают бегемоты.

Отмечается, что в реке Луангва, которая находится в национальном парке Южная Луангва, в настоящее время проживают около 13 тысяч гиппопотамов. Однако, как указывают власти, соответствующий район подходит лишь для обитания 5 тысяч бегемотов. Следовательно, как считает министр туризма Чарльз Банду, экосистеме грозит большая опасность, если не предпринять никаких мер.

При этом, как указывают власти Замбии, они рассматривали вариант с переселением животных. Однако по их подсчетам, это слишком дорого для государственного бюджета. Именно поэтому принято решение «провести отбраковку». Если ничего не сделать, то, как утверждают специалисты, это обойдется массовым вымиранием.

Отмечается, что соответствующее мероприятие было запланировано еще несколько лет назад. Однако экологи уверены, что уничтожение столь многочисленного количества бегемотов приведет к стремительному размножению, что только усугубит проблему.