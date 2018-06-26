Специалисты Роскачества исследовали «Докторскую» колбасу

В Роскачестве провели проверку «Докторской» колбасы, изготовленной российскими производителями.

Сотрудники Роскачества завершили исследование отечественной «Докторской» колбасы. Результаты показали, что наиболее качественный продукт изготовляют московские, питерские, челябинские, ставропольские, краснодарские, белгородские и саратовские производители. Сорок видов «Докторской» исследовали по множеству показателей: вкус, цвет, наличие бактерий, посторонние вещества и т.д.

В итоговом отчете Роскачества говорится, что все проверенные экземпляры годны к употреблению. Микробиологические нарушения нигде не выявлены. Комиссия пришла к выводу, что вся продукция изготовлена в условиях, отвечающих норме. В проверенной колбасе нет наличия радионуклидов, металлов и гмо. Проверка на наличие антибиотиков показала, что препараты присутствуют в 16 видах, но превышения предельно-допустимой нормы отсутствует.