В Уфе клиенту тату-салона набили на лбу слово "кидала" за то, что он не заплатил за сеанс

В одном из тату-салонов Уфы решили проучить клиент, который отказывается платить за работу мастера. Интересно, что парень знал, какая надпись будет красоваться у него на лбу, но все равно согласился и даже обрадовался.

Как сообщили в профиле тату-салона в социальной сети «ВКонтакте», молодой человек очень известен среди мастеров тату. Оказывается, он ходил по салонам, набивал татуировки, но отказывался оплачивать услуги. На настоятельные просьбы работников все же передать денежные средства за выполненную работу парень заявлял, чаще всего в грубой и нецензурной форме, что ему все равно, но платить он не собирается.

Как рассказывали работники тату-салонов, никто ничего не мог поделать с недобросовестным клиентом. Однако теперь на его лбу красуется слово «кидала», которое абсолютно точно отражает то, кем парень является на самом деле. Более того, молодой человек рад, что стал обладателем такой надписи. Однако это лишь одна из версий случившегося. В соответствии с другим вариантом события развивались несколько иначе: клиент обратился в полицию. А снимок радостного должника якобы сделан еще до того, как тот увидел, что на самом деле у него на лбу вместо заказанного изображения.