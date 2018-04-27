Четыре медали завоевано школьниками Москвы на Международной астрономической олимпиаде

Сегодня, 17:39 \\ Общество

В российской столице активно развивают олимпиадное движение. По словам руководителя местного Депобразования Исаака Калины, московская система образования считает это одним из своих приоритетов. Результаты красноречивы — за последние восемь лет в столице значительно увеличилось число школ с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. В настоящее время их 227 (восемь лет назад было 74). С помощью массового олимпиадного движения в Москве также способствуют раскрытию талантов школьников и повышают их конкурентоспособность при поступлении в ведущие вузы. Об этом пишет портал Metronews.

Высокий уровень развития столичного олимпиадного движения подтверждается результатами прошедшей в Коломбо Международной астрономической олимпиады. В ее рамках участники сборной Москвы и Подмосковья завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды. Тогда как выступавшая в составе сборной РФ москвичка стала обладательницей еще одного «серебра». На событие отреагировал московский градоначальник Сергей Собянин, поздравивший школьников мегаполиса с помощью Twitter.




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