Администрация Краснодара настоятельно советует заведениям не отмечать Хэллоуин

Данная “просьба” в воздержании от празднования Хэллоуина пришла владельцам многих заведений в виде письма.

В Краснодаре администрация города начала высылать предостерегающие письма в местные заведения общественного питания.

Как стало известно, данные письма содержат в себе убедительную просьбу в воздержании от проведения мероприятий в честь Хэллоуина. Как отмечается в письме, данный праздник не запрещен, но несмотря на это он не должен пропагандироваться и продвигаться, так корней этого праздника нет в культуре Кубани.

Помимо этого, в администрации обвинили данный праздник в противоречии принципам нравственности и добра, помимо этого, данный праздник противоречит чтению религиозных и нравственных ценностей. Также, в письме указано, что отказ от подобных мероприятий повлияет на недопущения возможных нарушений антитеррористической защиты.

Как стало известно, подобные рекомендации поступают в заведения с 2016 года.

Помимо этого, на территории Краснодарского края действует полный запрет на проведение данного праздника в стенах учебных заведений.

Тем временем стало известно, что для нового аэропорта Краснодара будут использованы около 190 га, которые ранее были назначены, как земли сельхозназначения.