Администрация Краснодара настоятельно советует заведениям не отмечать Хэллоуин

Сегодня, 20:35 \\ Общество

Данная “просьба” в воздержании от празднования Хэллоуина пришла владельцам многих заведений в виде письма. 

 В Краснодаре администрация города начала высылать предостерегающие письма в местные заведения общественного питания. 

Как стало известно, данные письма содержат в себе убедительную просьбу в воздержании от проведения мероприятий в честь Хэллоуина. Как отмечается в письме, данный праздник не запрещен, но несмотря на это он не должен пропагандироваться и продвигаться, так корней этого праздника нет в культуре Кубани. 

Помимо этого, в администрации обвинили данный праздник в противоречии принципам нравственности и добра, помимо этого, данный праздник противоречит чтению религиозных и нравственных ценностей. Также, в письме указано, что отказ от подобных мероприятий повлияет на недопущения возможных нарушений антитеррористической защиты. 

Как стало известно, подобные рекомендации поступают в заведения с 2016 года. 

Помимо этого, на территории Краснодарского края действует полный запрет на проведение данного праздника в стенах учебных заведений. 

Тем временем стало известно, что для нового аэропорта Краснодара будут использованы около 190 га, которые ранее были назначены, как земли сельхозназначения.

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Автор - Тереза Кёльн
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