Проректора Бауманки подозревают в хищении 500 миллионов рублей

Сегодня, 16:52 \\ Общество

Проректора МГТУ имени Баумана Евгения Старожука подозревают в хищении крупной суммы денег. Как рассказал его адвокат Сурен Аванесян, речь идет о 500 миллионах рублей.

 Известно, что адвокат проректора также представляет интересы еще одного фигуранта данного дела - генерального директора компании "Вторцветмет" Олега Гарина. По предварительной версии следствия, Старожук и Гарин выиграли государственный контракт, который предусматривал создание определенного сплава. Разбирательство в обстоятельствах произошедшего началось, когда в правоохранительные органы от конкурента поступила информация о невыполнении обязательств. Последний, являясь представителем проигравшей компании, написал жалобу в прокуратуру.

Конкурент указал, что цена на создание определенного сплава чрезмерно завышена, поскольку сам сплав не представляет никакого научного интереса. При этом отмечается, что сама проигравшая организация предлагала еще более высокую стоимость за выполнение работ, и как раз это стало одним из факторов, которые послужили аргументом в выборе Бауманки.

При этом адвокат подозреваемых уверяет, что сплав создан, имеется соответствующая документация, а все обвинения основаны на вымысле.

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Автор - Евгения Чернобаб
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