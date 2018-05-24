В Ростове детям до 7 лет запретят выходить на улицу без взрослых

Сегодня, 16:25 \\ Общество

ГУ МВД России по Ростовской области вынесло предложение о ужесточении комендантского часа. 

 Данный законопроект внесет поправки в существующий с 2009 года. Так, предлагается запрещение нахождения без взрослых подросткам до 18 лет. Напоминаем, что по нынешнему законодательству, ограничения наложены на детей до 16 лет. Им запрещено находиться на улице в вечернее время (с 22:00 до 06:00) без сопровождения. 

Еще одним нововведением станет полный круглосуточный запрет на нахождение без сопровождения детей до 7 лет. 

Ожидается, что подобная мера поможет решить проблему с детской и подростковой преступностью. В ведомстве отмечается, что уровень преступности среди несовершеннолетних достаточно сильно упал, но даже несмотря на это, по статистике каждый седьмой подросток хотя бы раз совершил преступление. Также, в ведомстве сообщается, что в данный момент при обнаружении подростка старше 16 лет, он просто передается родителям.  

Также, отмечается, что первые нарушения будут ограничиваться предупредительными штрафами в размере до 500 рублей. 

В Ленинградской области произошла драка между 16-летней школьницей и студентами техникума. В момент драки девочка достала нож и начала наносить удары студентам.  

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Автор - Тереза Кёльн
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