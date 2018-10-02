Госдуме предложили штрафовать соцсети за запрещённые данные

В российском правительстве зарегистрировали инициативу касаемо контента на просторах Сети.

Сообщается, что представители Лиги безопасного интернета предложили штрафовать за запрещённые данные в социальных сетях и поисковых системах в зависимости от оборота компании. Согласно заявлению главы сообщества Екатерины Мизулиной, потенциальный законопроект был направлен на рассмотрение Госдуме и другим соответствующим инстанциям, в том числе представителям администрации Президента, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства цифрового развития и прочие ведомства.

Под противозаконной информацией подразумевается распространение суицида, детской порнографии, скулшутинга и прочего. Отмечается, что размер штрафа может составлять не более двух процентов от годового оборота сервиса.