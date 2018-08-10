Заммэра Москвы Наталья Сергунина назвала Ландшафтный парк на ВДНХ «уникальным экопроектом России»

Сегодня, 16:53 \\ Общество

Все более привлекательным для посещения становится Ландшафтный парк ВДНХ в столице. По сообщению ТАСС, там высажено более 60 тыс. многолетних цветов, около 7 тыс. декоративных деревьев и кустарников, прогулочная зона длиною в 5,5 км облагорожена, установлены скамейки и освещение нового типа.

«При этом по сравнению со многими подобными иностранными проектами вход в Ландшафтный парк ВДНХ останется бесплатным», - подчеркнула руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что такой экопроект впервые реализуется не только в Москве, но и в России. Реконструкция осуществляется по концепции известного французского дизайнера Мишеля Пена. Парк предстанет в виде зон, демонстрируя, как дикорастущие деревья, окультуриваясь, становятся плодовыми, а дикие леса превращаются в сады.



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