В Мурманске должника вычислили по видеоблогу

Должник, который долгое время прятался от приставов, совершив большую ошибку. Он показал свою новую квартиру в своем видеоблоги, что и помогло его вычислить.

Мужчина из Мурманской области был настолько уверен в своей неуловимости, что совершенно забыл о безопасности и расслабился.

Как стало известно, мужчина в течение долгого времени скрывался от судебных приставов, так был должен алименты на сумму около 300 тысяч рублей. Приставы разыскивали мужчину достаточно долго.

И вот, должник, который считал, что обеспечил себе безопасность до конца жизни начал снимать личный блог. В одном из выпусков он показал свою новую квартиру. Помимо рассказов о том, как хорошо он прячется от сотрудников, должник рассказал о водоеме неподалеку и показал вид из окна.

Однако данное видео было просмотрено не только подписчиками мужчины, но и теми самыми приставами. Снятые кадры помогли определить местоположение мужчины. Когда адрес стал известен, к нему нагрянули приставы и задержали. Теперь мужчина обязан оплатить тот долг, который накопился за все это время.

Тем временем в Коми около 300 человек остались без электричества. Отмечается, что все, у кого был отключен свет, имели задолженность по оплате услуг. Часть должников оплатили счета на следующий же день.