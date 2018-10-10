В Мурманске должника вычислили по видеоблогу

Сегодня, 15:37 \\ Общество

Должник, который долгое время прятался от приставов, совершив большую ошибку. Он показал свою новую квартиру в своем видеоблоги, что и помогло его вычислить. 

 Мужчина из Мурманской области был настолько уверен в своей неуловимости, что совершенно забыл о безопасности и расслабился. 

Как стало известно, мужчина в течение долгого времени скрывался от судебных приставов, так был должен алименты на сумму около 300 тысяч рублей. Приставы разыскивали мужчину достаточно долго. 

И вот, должник, который считал, что обеспечил себе безопасность до конца жизни начал снимать личный блог. В одном из выпусков он показал свою новую квартиру. Помимо рассказов о том, как хорошо он прячется от сотрудников, должник рассказал о водоеме неподалеку и показал вид из окна. 

Однако данное видео было просмотрено не только подписчиками мужчины, но и теми самыми приставами. Снятые кадры помогли определить местоположение мужчины. Когда адрес стал известен, к нему нагрянули приставы и задержали. Теперь мужчина обязан оплатить тот долг, который накопился за все это время. 

Тем временем в Коми около 300 человек остались без электричества. Отмечается, что все, у кого был отключен свет, имели задолженность по оплате услуг. Часть должников оплатили счета на следующий же день.

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Автор - Тереза Кёльн
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