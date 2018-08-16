В детском саду Челябинска детей кормят супом с плесенью и бумагой

Сегодня, 15:13 \\ Общество

Воспитатели десткого сада №472 уволились после заявлений о том, что детей кормят некачественной едой. Как утверждают некоторые работники детского учреждения, некоторые сотрудники нередко добавляли бумагу в еду.

 Также бывшие воспитатели рассказали, что повара часто забывают положить в блюда соль или сахар. А когда на обед подают котлеты, то няня режет их вдоль, оставляя по половине на тарелке. Экс-сотрудники подчеркнули, что если зайти в группу во время еды, то можно увидеть, что на тарелках лежат «круглые, как будто целые, котлеты». Воспитатели даже обращались к заведующей, которая обещала принять меры. В итоге няню перевели в другую группу, однако, там она точно так же ворует котлеты своим оригинальным способом. Кроме того, работницы подчеркивали, что за свежестью еды тоже следят не всегда и перед малышами иной раз оказывался суп с плесенью.

Заведующая детского учреждения Галина Чуличкова подтвердила увольнение воспитателей. Как она отметила, сотрудницы написали заявление по собственному желанию. О случившемся уже сообщили в комитет по делам образования, где потребовали объяснений от руководителя детского сада.

Отмечается, что информация о случае в детском саду Челябинска уже дошла до правоохранительных органов. Стражи порядка пообещали провести тщательную проверку относительно ставших им известными событий.

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Автор - Евгения Чернобаб
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