В театре Вахтангова пройдет ежегодная премия «Хрустальная Турандот»

Москва готова провести вручение первой российской премии среди служителей театра «Хрустальная Турандот».

Ежегодная театральная награда «Хрустальная Турандот» в этом году станет 27-й за всю историю. Церемония назначена на 22 октября на сцене Вахтанговского театра. Народный артист СССР Станислав Любшин будет удостоен приза «За честь и достоинство», а известному режиссеру Марку Захарову будет вручена специальная награда премии. Сама церемония награждения представляет собой уникальный спектакль. В этом году постановка затронет чемпионат мира по футболу, прошедший летом в России.

На роль ведущих вручения «Хрустальной Турандот» пригласили актрису Марину Дровосекову и музыканта Алексея Кортнева. Премия вручается в нескольких номинациях, но претенденты заранее не известны, что дает дополнительную интригу. Впервые «Хрустальная Турандот» вручалась в 1991 году. Название представляет собой отсылку к постановке Евгения Вахтангова «Принцесса Турандот», которую маэстро представил в 1922 году.