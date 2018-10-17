Арбитражный суд Москвы провел новое слушание по делу дольщиков ЖК «Триумфальный»

Столичный девелопер «ФЦСР» 16 лет назад приступил к возведению жилого комплекса «Кутузовская миля», который позднее был переименован в «Квартал Триумфальный». Для строительства использовались инвесторские средства, а также деньги дольщиков. С 2009 по 2016 года работы на объекте не велись. В минувшем году власти разорвали договор с застройщиком, а заплатившим деньги и не получившим квартиры дольщикам пришлось идти в суд. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

17 числа Арбитражный суд г. Москвы собрался на плановое слушание в рамках рассмотрения дела о банкротстве ЗАО «ФЦСР». В январе в отношении компании ввели процедуру наблюдения. Временный управляющий Елена Удовиченко по итогам анализа финансовой деятельности констатировала наличие признаков сомнительных сделок по выводу активов.

В рамках заседания за среду сторона защиты пыталась затягивать судебный процесс, заявляя ходатайство об отводе судьи Жанны Бальжинимаевой перед каждым отдельным делом обманутых дольщиков. Но эти попытки оказались тщетными. Представитель временного управляющего поддержал всех истцов, и большая их часть была внесена в реестр кредиторов с официальным правом требовать квартиры у ответчика.







