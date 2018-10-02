Евгения Чудновец назвала рэпера Oxxxymiron причиной трагедии в Керчи

Скандальная активистка написала заявление, в котором обвинила клип известного рэпера.

Активистка из Екатеринбурга Евгения Чудновец обратилась к Роспотребнадзору с требованием удалить клип известного рэпера Oxxxymiron под названием “Последний звонок”.

По ее словам, именно это произведение стало причиной трагических событий в техникуме Керчи. Она утверждает, что данный клип содержит инструкцию для подростков, которая толкает к негативным действиям. Также, Чудновец требует либо удаление данного клипа, либо полное изменение песни. Она считает, что в самой песни нет никакой-либо морали.

Сам клип, кстати сказать, был выпущен еще в 2008 году. Его сюжет касается трагических событий в американской школе “Колумбайн”, именно с этими событиями ассоциируют недавние события в Керчи. Для данного клипа были использованы кадры из фильма “Класс”, который был снят по мотивам стрельбы в школе в 1999 году.

Напоминаем, что сама Чудновец была задержана за публикацию видео и раздетым мальчиком. Ее обвинили в распространение порнографии и собирались судить. Но внимание СМИ и резонанс общественности привели к тому, что разбирательство было прекращено.

Тем временем в нескольких городах России набирает популярность тенденция среди родителей обращаться к вышестоящим инстанциям с требованием запретить те или иные музыкальные произведения. Чаще всего в “запретный список” попадают российские молодые рэперы и поп-исполнители.