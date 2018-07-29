В Нью-Йорке отель предлагает постояльцам скидку за отказ от гаджетов

Один из популярных отелей Нью-Йорка начал платить гостям, присоединившись к акции Digital Detox. Постояльцам нужно только отказаться от смартфонов на период проживания, и им будет предоставлена скидка, как сообщает РИА "Новости".

При заселении администрация предлагает гостям воспользоваться их новым тарифом Digital Detox. В соответствии с ним для путешественников будет оформлена скидка в размере 10% за каждую ночь пребывания в отеле. Обязательным условием этого является полный отказ от гаджетов. Правило касается не только мобильных телефонов, но также ноутбуков, планшетов и иных устройств.

Кроме скидки постояльцам обещают оказать еще несколько услуг. Например, среди них ежедневная доставка прессы, чтобы гости не пропускали важные новости, происходящие в мире. Помимо этого, отказавшимся от смартфонов предлагают посетить абсолютно бесплатно специальные занятия по медитации.

Интересно, что похожие акции стали проводить все чаще, учитывая, что гаджеты в настоящее время занимают значительную часть нашей жизни. А подобные мероприятия позволяют освободиться от слишком сильного влияния сетевых алгоритмов, что тоже полезно. Подобную акцию проводит одна из крупных сетей закусочных в США. Администрация предлагает бесплатный воппер для тех посетителей, которые удалят 10 своих друзей из социальных сетей и сообщат об этом в Facebook.