"Север наш": Жители Самары совершили кругосветный перелёт через Арктику

Стало известно об очередном путешествии российских исследователей, которое закончилось успешно.

Сообщается, что россияне совершили первый в истории кругосветный арктический перелёт "Север наш", отправившись в путь на трёх легкомоторных самолётах-амфибиях. Летательные аппараты спроектировали и собрали силами сотрудников научно-производственного объединения "АэроВолга" в Самарской области.

В течение 43 дней путешественники преодолели практически 21 тысячу километров, из них 6 - водного пространства за 40 взлётов и посадок по всему маршруту. Отмечается, что самолёты соблюдали низкий уровень высоты, не более километра, чтоб было хорошо видно все пейзажи, которые открывались перед жителями Самары.

Сами исследователи заявили, что эта идея была не спонтанной и к экспедиции они готовились долгие 5 лет. Также мужчины хотели таким образом показать красоты российского Севера, сняв об этом документальный фильм на основах того материала, который был получен в рамках путешествия.