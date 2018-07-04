На 58-м году жизни умер режиссер сериала «Клан Сопрано»

СМИ сообщают, Дэнни Лейнер скончался от онкологии. У режиссера был рак легких.

Издание Deadline сообщило о смерти режиссера сериала «Клан Сопрано». Лейнер умер на 58-м году жизни. Он режиссировал не весь сериал, а лишь седьмую серию, которая вышла в шестом сезоне. Данный эпизод телесериала «Клан Сопрано» вышел на телеэкраны весной 2006 года.

В «послужном списке» Дэнни Лейнера не только сериал «Клан Сопрано». Он также выступил режиссером в фильме «Где моя тачка, чувак?». В данной кинокартине снимались Эштон Кутчер и Дженнифер Гарнер. Режиссер также принимал участие в работе над сериалами «Офис», «Девочки Гилмор» и другие.

СМИ пишут, что Дэнни Лейнер умер 18 октября. О его гибели высказались многие его друзья и коллеги. Росс Путман, работавший вместе с Лейнером, назвал режиссера человеком, который всегда достигал поставленных целей. Благодаря работе Дэнни Лейнера, утверждают его друзья, актеры и съемочная группа всегда выкладывались «на полную» и раскрывались на все 100%.