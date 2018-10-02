В Санкт-Петербурге пройдет 18-й фестиваль «Международная неделя консерваторий»

В Санкт-Петербурге жители смогут увидеть 18-й фестиваль под названием «Международная неделя консерваторий». В Большом зале Петербургской консерватории имени Д.Д. Шостаковича пройдет открытие мероприятия уже 21 октября.

Владимиру Федосееву перед началом мероприятия торжественно будут вручать мантию и диплом, которые указывают на статус почетного профессора филармонии в Петербурге. Владимир имеет известность по всему миру и является дирижером и народным артистом СССР. Фестиваль состоится в рамках с 21 по 28 октября. Он займет несколько площадок города. Этими местами стали Эрмитажный театр, Атриум Главного штаба Государственного Эрмитажа, Концертный зал Маринского театра, Шереметьевский дворец, а также Джазовая филармония. Всего участников насчитывается 14 высших школ музыки. Данные заведения из 11 стран мира. Организаторы подготовят 13 различных программ, которых отличает эпоха, стиль и исполнительные школы. Мероприятия обещает множество интересного для восприятия человека. Ранее в Севастополе состоялся фестиваль, который проверит знание правил пожарной безопасности у всех жителей города. В конце мероприятия участники были награждены подарками и грамотами.