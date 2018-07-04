Новый рекорд: В Польше рыбак поймал 100-килограмового сома

У себя на странице мужчина Шимон Нововейский из города Тыхы показал поразительные снимки своего улова. Пойманного сома рыбак планирует отпустить после того, как его замерят и рекорд будет зафиксирован.

В Польше поймали самого большого сома, которого когда-либо удавалось ловить в стране. Рыбак Нововейский смог «повесить на крючок» 100-килограмового сома, длина рыбы составила 260 сантиметров. У себя в Facebook мужчина показал снимки своего улова, увиденное впечатлило многих пользователей.

Рыбак предполагает, что ему удалось поставить новый рекорд. Для подтверждения этому сома должны увидеть специалисты. Немного позже рыбак написал, что сейчас с рыбой все в порядке. Он и его коллеги прилагают все усилия, чтобы сом не пострадал и был выпущен на свободу в целости и сохранности. Пользователи Сети поздравляют рыбака с трофеем. Некоторые очень обрадовались, узнав, что сома вскоре выпустят.

У рыбака из Польши уже появились поклонники и поклонницы. Мужчины хотят узнать секрет ловли, который помог поляку поймать 100-килограмового сома. А вот женщин волнует другое. Многие девушки и женщины заметили, что рыбак крайне привлекательно выглядит, у него спортивное тело, борода и стильные наряды. Теперь Шимон Нововейский получает комплименты не только из-за сома, но и благодаря своей внешности.